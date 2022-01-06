Российские туристы описали идеальный отдых в новогодние праздники

Сервис для планирования путешествий провел опрос среди российских туристов и выяснил, каким они себе представляют идеальный отдых в новогодние праздники.

Исследование, участие в котором приняли 1370 человек, показало, что подавляющее большинство любит проводить зимние каникулы в уютной обстановке. Намного меньше людей предпочитает праздновать в компании друзей или на шумных вечеринках.

При этом 35% респондентам по душе оказались спортивные активности на снежных склонах, в то время как остальные больше наслаждаются неспешными прогулками по украшенным городам или живописным лесам, передает РИА Новости.

Кроме того, россияне выбрали направления для отдыха. Так, в России для идеальных новогодних каникул чаще всего отправляются на Домбай, в Сочи и Калининград, а за границей предпочитают путешествовать в Таиланд, Швейцарию и Доминикану.