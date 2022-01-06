Депутат Госдумы Милонов вылетит в Казахстан на фоне протестов в республике

Депутат Государственной думы Виталий Милонов посетит Казахстан, где с начала нового года продолжаются массовые протесты.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, парламентария заметили в аэропорту Внуково во время посадки на самолет до Нур-Султана. Самолет прибудет в столицу республики в 14:25 по местному времени.

Ранее в Казахстане вспыхнули массовые протесты, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. Акции привели к отставке кабинета министров. Временно исполняющему обязанности Алихану Смаилову было поручено на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, а также социально значимые продукты.

Несмотря на встречные меры властей, волнения продолжаются. Радикально настроенные манифестанты захватывают в Алма-Ате административные здания. Во время беспорядков погибло свыше десяти правоохранителей.