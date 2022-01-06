МИД РФ: события в Казахстане являются попыткой извне подорвать безопасность

Москва считает, что события в Казахстане являются результатом инспирированной извне попытки насильственно подорвать безопасность и целостность государства. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным МИД, 6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворцев на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Российская сторона заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, по всей территории Казахстана.