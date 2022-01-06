Российский ФБР призвал власти США не вводить людей в заблуждение на тему задержаний у Капитолия

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, считают необходимым прекратить уголовное преследование в отношении участников протестной акции у американского Капитолия 6 января прошлого года.

Ровно год назад, 6 января 2021 года, несколько тысяч сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа стали участниками протестной акции в Вашингтоне против фальсификации результатов выборов. В ходе мероприятия полицейские, охранявшие Капитолий, разрешили протестующим войти в здание, после чего сотни людей получили реальные сроки по обвинению в сознательном проникновении на закрытую территорию. Спустя год в отношении сотен из них продолжают вести расследование, пишет ФАН.

Обвинение в участии в массовых беспорядках было предъявлено более 700 участникам протеста. Ряд из них дожидается суда на свободе, а некоторые до сих пор остаются под арестом без права освобождения под залог, так как их назвали «опасными для общества». За год приговор получили более 50 человек, чуть меньше половины из которых отправились в тюрьму. Сроки разные — от нескольких дней до 63 месяцев. Большинство осужденных были приговорены к домашнему аресту, условному сроку, штрафу или общественным работам.

Те, кто лишился свободы, отбывают срок в тюрьме американской столицы, которая вообще не использовалась до событий 6 января. Заключенные продолжают жаловаться на невыносимые условия содержания. Питер Шварц, который работал сварщиком, и был арестован за участие в акции у Капитолия США, в своем письме рассказал о грубых нарушениях его прав и свобод. Мужчина заявил, что ему было отказано в правовой процедуре со стороны государственных адвокатов и судей, которые не преследуют цель освободит его.

Примечательно, что Шварц не единственный, кто пожаловался на плохие условия содержания в тюрьме американской столицы. Каждый обвиняемый, которого арестовали и поместили в изолятор, вынужден сталкиваться со спартанскими условиями и каждый день и бороться за свою жизнь. Христианский активист Руди Дэвис, поддерживающий связь с осужденными, заявил, что у них нет практически никаких прав, они проводят в одиночной камере практически целые сутки. Общественник считает, что американское общество находится в глубоком заблуждении, поэтому большинству граждан просто наплевать на политических заключенных.