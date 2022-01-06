С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Казахстан закрыл границы на въезд для иностранных туристов

Общество
Казахстан закрыл границы на въезд для иностранных туристов

Власти Казахстана приостановили въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным режимом чрезвычайного положения.

Иностранные граждане, которые планировали попасть на территорию Республики Казахстан, временно не смогут этого сделать. Это связано с режимом ЧП, объяснили РИА Новости в казахском посольстве в Ташкенте.

Власти ввели в Казахстане чрезвычайное положение в среду, 5 января. Режим действует на всей территории страны. Сотрудники правоохранительных органов проводят личный досмотр граждан и досматривают автомобили.

#граница #казахстан #закрытие #иностранные туристы