Казахстан закрыл границы на въезд для иностранных туристов

Власти Казахстана приостановили въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным режимом чрезвычайного положения.

Иностранные граждане, которые планировали попасть на территорию Республики Казахстан, временно не смогут этого сделать. Это связано с режимом ЧП, объяснили РИА Новости в казахском посольстве в Ташкенте.

Власти ввели в Казахстане чрезвычайное положение в среду, 5 января. Режим действует на всей территории страны. Сотрудники правоохранительных органов проводят личный досмотр граждан и досматривают автомобили.