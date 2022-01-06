Сенатор Косачев: миротворцы ОДКБ помогут Казахстану обеспечить безопасность

Задача миротворческого контингента ОДКБ состоит в том, чтобы помочь Казахстану обеспечить безопасность. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, в задачи ОДКБ входит охрана государственных и военных объектов, оказание содействия правоохранительным органам. Косачев также подчеркнул, что власти Казахстана в конечном итоге восстановят порядок в республике. Об этом вице-спикер Совета Федерации написал в Facebook.

«Наша же миссия — помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности. — Прим. ред.)», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев также поручил создать комиссию для изучения сложившейся ситуации.