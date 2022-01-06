Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, дипломаты обсудили целый спектр вопросов, в том числе напряженную ситуацию в Казахстане.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, заседание Совета Россия-НАТО, текущие события в Казахстане, ситуация в Боснии и Герцеговине и на Кавказе», — сообщил телеканал.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. После корректировки стоимости энергоносителей мародеры продолжили погромы. Ситуация переросла в критическую, и руководство Казахстана было вынуждено запросить помощь у стран ОДКБ.