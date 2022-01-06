«Дискредитируют институт власти». Введение QR-кодов в новогодние праздники возмутило петербуржцев

Принципиальная позиция администрации губернатора Петербурга Александра Беглова по поводу введения обязательных QR-кодов о вакцинации при посещении ресторанов, кафе, баров, торговых центров и магазинов может окончательно «уронить» рейтинги местных властей, прогнозируют эксперты.

После «снежного коллапса» в Северной столице, показавшего полную неготовность городского руководства к сезону, доверие петербуржцев к губернатору Беглову сильно упало.

И без того плачевную ситуацию «кризиса власти» в Петербурге усугубил отказ Смольного повременить с введением QR-режима хотя бы на время новогодних праздников с 1 по 10 января — эти дни традиционно являются очень прибыльными для малого и среднего бизнеса. Но не в этом году.

По некоторым данным, причиной поспешного решения стали личные счеты Беглова с владельцами баров, которые в начале 2021 года ослушались губернаторского указа о закрытии заведений в новогодние праздники и начали «саботировать» коронавирусные ограничения, продолжая работу.

Невские Новости / Сергей Борода

Политолог Юрий Самонкин уверен, что чиновники Петербурга делают все возможное, чтобы «дискредитировать институты власти перед людьми». После ситуации с неубранным снегом петербуржцы и так разочаровались в местных властях, но даже в новогодние дни в Смольном решили не следовать примеру Москвы и не искать «какие-то лазейки для смягчения QR-режима».

«Мы видим другую политику: больше всех в Петербурге сейчас страдают предприниматели. Заведения общепита, которые получают хорошую выручку в новогодние праздники, должны экономить на посетителях и больше средств "вбухать" в доставку. По местному бизнесу это ударит очень сильно», — поделился мнением Самонкин с корреспондентом «ПС».

Примечательно, что QR-режим и неубранные улицы — не единственные претензии горожан к Беглову. Возникают вопросы по поводу мусорной реформы, к которой, как оказалось, ТСЖ и управляющие компании попросту не готовы.

О падающих рейтингах петербургского губернатора заявлял и политолог Иван Аркатов, предполагая очередной погодный коллапс после циклона «Юмит», с которым «разваленная» коммунальная система попросту не справляется. Очевидно, что после этой зимы отношение петербуржцев к нынешнему руководству города сильно поменяется, но не в лучшую сторону.