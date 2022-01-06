Лидер сборной России по биатлону Латыпов заразился COVID-19

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Союза биатлонистов России.

После выявления болезни у спортсмена было принято решение изолировать Латыпова от команды, которая на данный момент находится в Оберхофе в Германии.

«Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении СБР.

Эдуард Латыпов является лидером российской сборной по биатлону и занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. Этап Кубка мира в Оберхофе состоится 7-9 января. Мужчины выступят в спринте, гонке преследования и двух смешанных эстафетах.