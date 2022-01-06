Тела двух силовиков нашли с отсеченными головами после беспорядков в Алма-Ате

После столкновений в Алма-Ате обнаружены два обезглавленных тела сотрудников полиции, сообщили на казахстанском государственном телеканале «Хабар 24» со ссылкой на комендатуру города.

«Тела двух правоохранителей были обнаружены с отсеченной головой. Это прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», — говорится в сообщении.

С первых дней 2022 года жители нескольких городов Казахстана вышли с протестом после двукратного повышения цен на топливо. В Алма-Ате горожане устроили столкновения с силовиками. Стражам порядка пришлось использовать в ходе защиты светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько нападавших были ликвидированы. В стране до 19 января введен режим ЧП.