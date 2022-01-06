Петербуржцы в соцсетях спорят, чей район хуже убран от снега

Жители Санкт-Петербурга продолжают активно жаловаться в социальных сетях на неэффективную работу по уборке снега во всем городе.

Один из жителей Адмиралтейского района поделился кадрами сугробов рядом с его домом. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал фотографии и видео своей прогулки. По его словам, снег в пешеходной зоне уже достигает порядка 40 сантиметров в высоту.

«Абсолютно ничего не убрано, только видимость», — резюмировал недовольный петербуржец.

Под постом в комментариях к нему присоединились другие горожане, отмечая что такая ситуация происходит не только в Адмиралтейском, но и в других районах. Убирают только главные улицы и исторический центр, вероятно, чтобы не портить впечатление туристам. Горожане даже начали спорить, чей район убран хуже.

«Не только в Адмиралтейском. По-моему в этом году так в любом районе, а в Приморском так намного хуже»; «Да такое везде. Убирают только главные улицы, в сторону свернешь — и другая правда сразу»; «Ого, как у вас чисто! Вы еще в Приморском районе не были, видимо!» — написали жители города.

Напомним, петербуржцы с начала зимы жалуются на плохую уборку улиц от снега и игнорирование проблемы властями города во главе с губернатором Александром Бегловым.