Экс-депутат Рады Ляшко опозорился незнанием английского во время поздравления с Новым годом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время поздравления жителей Украины с Новым 2022 годом решил похвастаться знаниями английского языка. Однако у него это не получилось.

Украинский политик попал в неловкое положение в прямом эфире. Бывший депутат Верховной рады перепутал праздники и «отхеппибездил» украинцев. Ляшко должен был произнести «Happy New Year». Однако он выдал вместо этого «Happy birthday».

«С Новым годом! Happy birthday! (С англ. — "С днем рождения!" — Прим. ред.)», — сказал лидер Радикальной партии , поднимая свой бокал.

Телеведущая не растерялась и, чтобы сгладить неприятное для экс-депутата Рады положение, в шуточной манере оценила его потуги.

«Чувствуется, что вы английский осваиваете», — поддержала она Ляшко.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время обращения к американским гражданам оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год. Трансляция выступления главы государства была опубликована в официальном Twitter-аккаунте лидера США.