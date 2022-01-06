Врач Руженцова подтвердила случаи одновременного инфицирования COVID-19 и гриппом в России

Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией уже были зарегистрированы на территории России.

Так, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«О случаях одновременного выявления SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, сочетание двух вирусов, которые поражают дыхательную систему, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания. Именно поэтому важно пройти процедуру вакцинации и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.