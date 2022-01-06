Политолог Погребинский: Россия не намерена мириться с действиями США по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал совет США оставить Украину, как ранее Афганистан, рассказал политолог Михаил Погребинский.

Соответствующим заявлением эксперт поделился в интервью изданию «Украина.ру». По словам политолога, ясно, что российский лидер «не успокоится до тех пор, пока не будет уверен, что из Украины не исходит опасность для РФ».

«Потому что сейчас Украина — это предмет, который формирует угрозу, потому что там сосредотачиваются советники и вооруженные силы натовских стран. Все это подталкивает Украину к неизвестно каким действиям. Это не устраивает Москву», — подчеркнул Погребинский.

Однако российская сторона указывает, что не собирается мириться с подобными действиями Соединенных Штатов, отметил эксперт. Также политолог указал на неожиданный сигнал Путина для США по ситуации с Украиной. По его мнению, Вашингтону намекнули: было бы лучше, чтобы американцы уехали из Украины, «как из Афганистана, собрав все свои пожитки».

Ранее Путин подчеркнул, что для Российской Федерации неприемлемо возможное вступление Украины в Североатлантический альянс и размещение там военной инфраструктуры НАТО. По словам главы государства, это является для Москвы красной линией и в таком случае она пойдет на симметричный шаг, разместив на своих границах ядерное оружие.