Врач Хоманов рассказал о высоком риске повторного заражения COVID-19 после «Омикрона»

Риск повторного заражения коронавирусом после нового штамма «Омикрон» возрастает более чем в два раза, чем после «Дельты». Об этом заявил врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

По словам специалиста, омикрон-штамм обладает рядом мутаций, ответственных за взаимодействие с клетками тела человека и облегчающих проникновение вируса в организм. Кроме того, новая разновидность COVID-19 более заразна, а также отличается сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам.

«Риск повторного заболевания при заражении «Омикроном» — 19%, а при «Дельте» — 8%. Значимого роста случаев тяжелого течения COVID-19 среди пациентов с «Омикроном» в настоящее время не наблюдается», — рассказал Хоманов в интервью ТАСС.

Новый вариант коронавируса обнаружили в ноябре прошлого года в африканском регионе. Ему присвоили в качестве названия греческую букву «Омикрон».