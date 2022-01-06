Погромщики заблокировали доступ к двум крупным больницам в Алма-Ате

Вооруженные участники массовых беспорядков окружили две больницы в Алма-Ате и запретили проходить в здание пациентам и медицинскому персоналу.

По данным местных СМИ, злоумышленники используют людей как живые щиты, что осложняет проведение антитеррористической операции, которая началась в городе минувшим утром. В районе седьмой больницы в Алматы идут столкновения с полицией, сообщили очевидцы.

Напомним, 5 января участники протестных акций заблокировали работу скорой помощи, пожарных служб, напали на силовиков и завладели их оружием. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе столкновений погибли несколько силовиков, более 300 пострадали. Минувшей ночью Алма-Ату охватила волна мародерства. Участники беспорядков громили магазины и банки, пытались завладеть деньгами и ценными товарами. Власти назвали происходящее в городе вторжением иностранных банд террористов. Утром 6 января военные и полицейские приступили к спецоперации против бандитов.