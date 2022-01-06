Смольный оставил без уборки снега спальные районы Петербурга утром 6 января

Петербургские власти решили не отправлять нужное количество спецтехники для расчистки снега в спальные районы города.

С приходом в Петербург зимней погоды город каждое утро начинает с борьбы со снегом, наледью и другими последствиями осадков. Пешеходам приходится выбирать, где пройти, а автомобилисты жалуются на снежную кашу, которая стала неотъемлемой частью практически всех дорог Северной столицы. Несмотря на то, что на уборку выехала спецтехника, спальные районы все также остаются заметенными.

Как можно заметить на интерактивной карте комитета по благоустройству, утром в четверг на дороги мегаполиса выехали мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование, самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием и плужное щеточное оборудование. Больше всего техники сосредоточилось в центре города — в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

Практически без внимания коммунальщиков остались большие по площади и объему населения Выборгский и Приморский районы. Несмотря на многочисленные жалобы горожан на плохую и несвоевременную уборку снега, администрация города и губернатор Александр Беглов не спешат решать проблему — Северная столица продолжает утопать в снегу.