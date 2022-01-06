МИД Китая выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане

Пекин расценивает ситуацию с протестами в Казахстане как внутреннее дело страны, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что ситуация стабилизируется как можно быстрее.

«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», — сказал он.

Стоит отметить, что руководство Казахстана обратилось к странам-участницам ОДКБ за помощью на фоне террористической угрозы. Военнослужащие уже вылетели для оказания поддержки силами правопорядка.