Российские десантники вошли в состав миротворческого контингента ОДКБ, направленного в Казахстан

Подразделения воздушно-десантных войск вошли в состав миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленного в Казахстан.

По данным секретариата организации, в республику были отправлены миротворцы из-за вспыхнувших массовых протестов. Основной целью специалистов станет охрана государственных и военных объектов страны, а также оказание содействия силам правопорядка.

В состав группы от российской стороны вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Как сообщили представители ОДКБ, десантники в Казахстане уже приступили к выполнению поставленных задач.