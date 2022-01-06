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Силовики проводят антитеррористическую операцию в районе административных зданий Алма-Аты

Происшествия
/ Обновлено: 06 января 2022 10:40
Силовики проводят антитеррористическую операцию в районе административных зданий Алма-Аты

Правоохранители проводят антитеррористическую операцию на территории Алма-Аты, где находятся административные здания, сообщила представитель департамента полиции Салтаната Азирбека.

«В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», — отметила она.

Азирбек рекомендовала местным жителям и туристам оставаться в своих домах из-за опасной обстановки на улицах города. В ходе массовых беспорядков в Алма-Ате протестующие грабили магазины и банки.

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