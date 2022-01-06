«Хватит, нужен мир!». Протестующие в Казахстане уже не рады разрушениям и жертвам

В ночь с 5 на 6 января расстановка сил в Казахстане заметно поменялась. Еще накануне протестующие врывались в административные здания, вооружались огнестрельным оружием и уничтожали памятники экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, а уже сегодня ситуацию частично взяли под контроль военные.

Отмечается, что к четвертому дню беспорядков в Алма-Ате, Актау и Талдыкоргане снова собираются толпы бунтовщиков. Местные СМИ утверждают, что протестующие окружили некоторые больницы Алма-Аты и не пропускают туда ни врачей, ни пациентов.

Ранее митингующие захватили пожарные машины: тем временем алмаатинская мэрия продолжает гореть, а акимат в Талдыкоргане уже сожжен. Также пылает здание с государственными телеканалами и ТРК «МИР».

«Говоря откровенно, оторопь брала от того, с какой скоростью все в Казахстане разворачивалось. Взятые штурмом и горящие акиматы и отделения МВД, правительственные здания и резиденции первых лиц… Разом, по всей стране, включая самые благополучные регионы и процветающие города! Ничего себе, "мирные протесты населения против повышения цен на газ"…» — отмечает политолог Евгений Сатановский в Telegram.

Власти рассылают горожанам смс-сообщения о проведении в городе антитеррористической операции и просят всех оставаться в безопасном месте. Школьникам и студентам продлили каникулы, общественный транспорт работает в обычном режиме. Авиасообщение ограничено: по периметру выставлено оцепление с бронетехникой. Режим ЧП все еще действует.

К 12:30 по мск протестующие в Актау объявили о завершении мирного митинга.

«Хватит, нужен мир! Назарбаев уехал, мы добились, чего хотели, мир нашему дому!» — заявили демонстранты.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Последствия

По данным алмаатинской полиции, десятки нападавших «ликвидированы ночью» при попытке штурма здания местного МВД. Их личности идентифицируются.

Комендатура Алма-Аты заявляет о 13 полицейских, погибших в ходе столкновений. Еще 353 силовика ранены. По данным ведомства, двое погибших сотрудников полиции были найдены «с отсеченными головами».

Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

Действия властей

Примечательно, что Назарбаев никаких публичных заявлений по поводу происходящего в республике не делает. Тем временем президент Касым-Жомарт Токаев продолжает начатые 5 января кадровые перестановки. Так, новым главой Агентства по стратегическому планированию и реформам стал экс-министр экономики Асет Иргалиев.

Правительству Токаев поручил создать следственную группу из представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других структур для «привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных в беспорядках». Военным, силовикам и полицейским приказано повысить боевую готовность и оснащенность подразделений. Семьям погибших сотрудников полиции обеспечат материальную поддержку.

Кроме того, правительство должно создать комиссии, которые бы оценили суммы ущерба, нанесенного протестующими городской инфраструктуре. Приказано приступить к восстановлению административных зданий, соцобъектов и жилых домов.

Prt Scr youtube.com / Radio Free Europe/Radio Liberty

Международная реакция

По просьбе казахстанских властей ОДКБ отправляет в республику миротворцев. На место событий уже направляются 70 военных Армении, российские десантники также вылетели в соседнюю страну.

Кроме того, оказать помощь в стабилизации ситуации в рамках ОДКБ готовы Белоруссия и Таджикистан. Киргизия отказалась посылать своих миротворцев в Казахстан.

«Отказать в официальной просьбе Токаеву означало бы поставить под сомнение сам факт существования ОДКБ. А политика и государственные интересы требуют жертв. Не задействовали бы протоколы ОДКБ — Токаев обратился бы к Эрдогану. Но однозначно при Токаеве во главе Казахстана российско-казахские отношения уже точно не будут прежними», — отметил политолог Дмитрий Фетисов в Telegram.

Подробнее о том, чего изначально требовали протестующие в Казахстане и почему опасались государственного переворота — в нашей статье.