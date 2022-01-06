Путин намерен выслушать предложения по борьбе с пытками в СИЗО от Минюста и Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой РФ проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства. При необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в сообщении.

Документ должны подготовить к 1 июня 2022 года. Ответственными за это будут министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы за пятки. Кроме того, принуждение к даче показания для сотрудников ФСИН также будет приравниваться к пыткам.