Граждан Киргизии эвакуируют из Казахстана

Граждан Киргизской Республики начали эвакуировать с территории Казахстана, где проходят протесты.

По сведениям Министерства здравоохранения Казахстана, свыше тысячи человек уже пострадали в стране. Президент государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для защиты диппредставительств, которые расположены на территории страны.

Митингующие вышли на улицы нескольких городов Казахстана 2 января. К 4 января протесты распространились на территории всей страны. Участники требовали понизить стоимость топлива, которая резко возросла. Во всем Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения.