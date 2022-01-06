Свыше двух миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом за сутки

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в мире за 5 января.

Этот суточный показатель стал самым высоким в статистике ВОЗ за все время с начала пандемии. Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 млн человек.

За последнюю неделю суточный прирост свыше 1 млн заболевших был зафиксирован ВОЗ семь раз. По словам экспертов, предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 января 2022 года: тогда за сутки было выявлено 1 859 485 случаев заражения COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 55 972 114 человек. Далее следуют Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078) и Великобритания (13 641 524). Летальных исходов из-за коронавируса больше всего в США (821 408), Бразилии (619 209) и Индии (482 551).