Премьер Киргизии Жапаров предложил охваченному протестами Казахстану помощь в рамках ОДКБ

Киргизия готова выполнять перед Казахстаном союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

Отвечая на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Жапаров заверил, что Бишкек окажет «всемерную поддержку» соседнему государству на фоне вспыхнувших там протестов.

«В соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности Киргизская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ», — сообщает пресс-служба Правительства Киргизии.

Как сообщалось ранее, новый год в Казахстане начался с массовых протестов, вызванных повышением стоимости сжиженного газа. Акции привели к отставке кабинета министров. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено сроком на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, а также социально значимые продукты.