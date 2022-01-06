МИД России ответил на вопрос о требованиях к НАТО по гарантиям безопасности

Москва заняла достаточно жесткую позицию в рамках переговоров с западными партнерами по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона обозначила ряд положений, без которых невозможно представить переговорный процесс по гарантиям безопасности. Речь идет в основном о действиях НАТО, которые несут прямую угрозу национальной безопасности России.

«Непродвижение НАТО ближе к рубежам России, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что США рассчитывают на достижение определенного прогресса в вопросе гарантий безопасности. Однако по некоторым моментам вряд ли удастся договориться, резюмировали в пресс-службе.