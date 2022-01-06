Токаев рассказал президенту Узбекистана Мирзиееву о ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Главы государств детально обсудили ситуацию в Казахстане, где уже несколько дней не утихают беспорядки. Уточняется, что Мирзиеев выразил слова поддержки в адрес главы союзной республики.

«Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. После корректировки стоимости энергоносителей активисты продолжили выдвигать новые требования к руководству республики.

На текущий момент принято решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан, которые будут заниматься охраной инфраструктуры. Соответствующий запрос был сделан лично Токаевым.