Протестующие пытались ночью взять штурмом здание полиции Алма-Аты

Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты сообщили о попытке штурма здания полиции города минувшей ночью. В ходе атаки были ликвидированы десятки нападавших, передает источник в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в первые дни 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Причиной недовольства людей стал двукратный рост цен на сжиженный нефтяной газ. Первые волнения прошли в городах Жанаозен и Актау на западе страны, а затем распространились на другие населенные пункты. В Алма-Ате 4 и 5 января прошли столкновения протестующих с силовиками, в Казахстане отключен интернет, а также не работают несколько телеканалов.