Президент Киргизии Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с Путиным и Токаевым

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Казахстане во время переговоров с лидерами стран ОДКБ, сообщили в пресс-службе главы государства.

Киргизский лидер минувшей ночью провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьером Армении Николом Пашиняном и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств подняли тему протестов в Казахстане.

«Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

Стороны, в том числе, обсудили общую позицию «по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации».

В минувшее воскресенье, 2 января в Казахстане на фоне двукратного рост цены на сжиженный газ начались массовые протесты. В бывшей столице страны Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения протестующих с силовиками. Токаев накануне ввел в Казахстане чрезвычайное положение.