Экологический оператор назвал самые замусоренные районы Петербурга

Пресс-секретарь АО «Невский экологический оператор» Дина Койрес назвала районы Петербурга, в которых ситуация с мусором обстоит хуже всего.

Петербург продолжает тонуть в мусоре во время новогодних праздников. Невский экологический оператор заявил, что за трое суток из Северной столицы вывезли 117 тысяч кубометров мусора. При этом контейнерные площадки в разных районах города все еще завалены хламом и отходами. С начала года чиновники оштрафовали 38 петербургских компаний за некачественную уборку мусора и снега.

Представитель экологического оператора сообщила, что самым проблемным районом является Калининский. Из Выборгского района поступило мало жалоб, однако были жалобы из Московского района, а также из Фрунзенского, Кировского и Красносельского, пишут Невские Новости.

Жалобы на вывод мусора продолжаются уже не первый день, хоть их и стало меньше. Петербуржцы массово жаловались на неубранные контейнерные площадки на страницах в соцсетях губернатора Александра Беглова, но градоначальник не стал прислушиваться к просьбам петербуржцев. Спустя пять дней после начала работы нового оператора ситуация только усугубилась: мусора стало много и в исторической части города.