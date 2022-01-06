Милонов призвал искать решение ситуации в Казахстане не на улицах, а в дипломатии

Решить проблему беспорядков в Казахстане поможет умение договариваться и дипломатия. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Казахстан утопает в массовых акциях и столкновениях силовиков с протестующими. В стране действует режим ЧП.

Милонов уверен, что прекратить беспорядки помогут простые переговоры. О чем депутат рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Тревожно наблюдать, когда в бывших советских республиках, одна за одной, происходят волнения и выступления, оборачивающиеся кровью и насилием. Молимся, чтобы ситуация в Казахстане разрешились миром: никому не нужно появление очередной "горячей точки" на границах нашей страны. Уверен, что ключ к решению проблемы лежит не на улицах, а в дипломатии и умении договариваться», — отметил Виталий Милонов.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне двукратного подорожания сжиженного газа. Участники волнений потребовали ухода из политики бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан.