Нур-Султан живет обычной жизнью после комендантского часа

Жизнь в столице Казахстана Нур-Сулатане вернулась к обычному режиму после завершения введенного на фоне беспорядков комендантского часа.

На городских дорогах после завершения комендантского часа появилось множество автобусов, в том числе рейсовых. Часть транспорта работает с табличкой «заказ». Столичные жители собираются на остановках общественного транспорта, чтобы добраться до своих рабочих мест, сообщает Sputnik Казахстан.

Около дома правительства выставлено усиление. Рядом с аэропортом Нур-Султана корреспондент издания заметил БТР, военнослужащих и вооруженных огнестрельным оружием сотрудников правоохранительных органов.

Ранее на фоне массовых беспорядков власти ввели в Казахстане режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане комендантом был назначен глава столичного полицейского департамента Ержан Саденов.