Военные начали масштабную зачистку от мародеров в Алма-Ате

Военные и сотрудники силовых ведомств начали масштабную зачистку от погромщиков в Алма-Ате. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Площадь Республики в городе окружена примерно 50 единицами техники, в том числе БТР, бронемашинами и военными грузовиками с вооруженными силовиками. Около 200 вооруженных мародеров оказались в центре площади, некоторые с огнестрельным оружием. В данный момент, по имеющейся информации, идет перестрелка.

Протесты в Казахстане начались на фоне повышения цен на сжиженный газ 2 января. Позже акции переросли в массовые беспорядки, в связи с чем в республике был объявлен режим чрезвычайного положения.