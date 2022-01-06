Сотни домов остались без отопления в Невском и Красногвардейском районах Петербурга

Сотни зданий остались без отопления после прорыва трубопровода диаметром 1200 мм на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурге.

По предварительным данным, авария произошла из-за дефекта трубопровода, срок годности у которого еще не вышел. Ремонтные работы планируют завершить к 19:50 в четверг, 6 января.

После аварии от отопления в Невском районе были отключены 226 зданий, в том числе 143 жилых многоквартирных дома. В Красногвардейском районе отключения коснулись 385 жилых домов, 10 лечебных и 12 - детских учреждений.

Ранее в районе дома 32 по проспекту Большевиков обнаружили дефект на трубопроводе. Коммунальные службы решили заменить ненадежный участок, чтобы не допустить «более серьезное технологическое нарушение»

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее ругал управляющие компании и ЖКС за «расхлябанность» и утверждал, что каждый инцидент необходимо держать на личном контроле. Тем не менее горожане продолжают страдать от аварий на теплосетях и неубранного снега.