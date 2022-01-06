Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении миротворческих сил ОДКБ в Казахстан

Кремль опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьера Армении Никола Пашиняна о направлении Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворцев в страну. Решение о направлении сил ОДКБ было принято в связи с угрозой национальной безопасности и суверенитету республики.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — цитирует слова Пашиняна Кремль.

Протесты в Казахстане начались в связи с резким ростом цен на сжиженный газ, вскоре они вылились в массовые беспорядки по всей стране. Глава республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство, руководство приняло решение о введении режима чрезвычайного положения.