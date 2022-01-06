Американский госсекретарь назвал «СП-2» рычагом влияния Евросоюза на Россию

Отечественный проект «Северный поток — 2» якобы является рычагом давления в руках Европы на российскую политику. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кремль много раз говорил, что российский проект является коммерческим. Против трубопровода активнее всех выступают США и Украина. По словам Москвы, отечественный газопровод выгоден Брюсселю и Москве и его не нужно упоминать в контексте политизации.

При этом американский госсекретарь по итогу беседы с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок рассказал, что газопровод якобы является рычагом, который Брюссель способен использовать в отношении Москвы.

По словам Блинкена, трудно представить, что трубопровод будет функционировать на фоне обострения обстановки вокруг Киева. Немецкий министр при этом отметила, что Берлин и Белый дом ранее договорились о применении эффективных мер, если Кремль якобы будет использовать «СП-2» в качестве «оружия».