Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу в ближайшее время

Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани бывшей столицы Казахстана.

Акции протеста в республике начались несколько дней назад. Жители нефтедобывающих регионов вышли на демонстрации из-за двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Правительство сформировало комиссию, которая сообщила, что готова пойти на снижение цен, но протестные акции перекинулись на другие города Казахстана.

В ходе протестов погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, еще 317 получили ранения. Протестующим удалось на время захватить аэропорт Алма-Аты. Также участники беспорядков разгромили офис телеканала «Мир» и подожгли мэрию в городе.