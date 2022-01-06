Экс-глава МИД Украины Климкин посоветовал отправить Борреля в Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с Крымом.

Боррель во время рабочего визита на Украину с 4 по 6 января посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса. Климкин в Facebook написал, что главу евродипломатии нужно отправить в российский Крым.

«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — заявили экс-глава МИД Украины.

Он заявил о важности визита Борреля в Донбасс для Киева. Однако Климкин назвал рутинными такие поездки. В заключении политик добавил, что Украине сейчас необходимо больше помощи от Европейского союза.