Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение об отправке миротворцев в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан

Премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что миротворцев было решено направить на ограниченный период времени с целью стабилизации обстановки в Казахстане. Решение было принято в связи с обращением президента Казахстан и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне двукратного подорожания сжиженного газа. Протестующие потребовали ухода из политики бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП.