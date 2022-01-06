Голкипер петербургского «Зенита» Станислав Крицюк заразился коронавирусом

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк получил положительный результат теста на коронавирус.

Вратарь футбольного коллектива из Санкт-Петербурга проходит восстановление после операции на колене. При этом Крицюк сообщил, что заболел COVID-19. Голкипер команды с берегов Невы поделился этой информацией в своем профиле соцсети instagram.

«К сожалению, вирус не прошел мимо меня», — прокомментировал голкипер, прикрепив фотграфию с тестом на коронавирус.

Голкипер перешел в петербургскую команду в 2021 году. Вратарь выходил на поле в форме «Зенита» одиннадцать раз во всех турнирах. Однако Крицюк получил травму во время встречи с итальянским «Ювентусом».

В Санкт-Петербурге выросло количество госпитализаций из-за случаев коронавирусной инфекции. Однако власти Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым не предпринимают нужные меры по борьбе с COVID-19.