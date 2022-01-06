Токаев сменил главу Комитета нацбезопасности в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил председателем Комитета нацбезопасности (КНБ) Ермека Сагимбаева.

Токаев сменил главу КНБ на фоне массовых протестов в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в указе президента.

Ранее глава республики заявил, что под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными. Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни нового года. Протестующие выступают против двукратного повышения цен на сжиженный газ. В Минэнерго Казахстана заявили, что с 1 января стоимость газа начала формироваться на основании спроса и предложения.