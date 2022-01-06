Мировая добыча криптовалют рухнула на фоне беспорядков в Казахстане

Bitcoin падает на 4,42%, на фоне событий в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Последние отключения Казахстана от интернета негативно сказались на глобальной скорости хеширования Bitcoin. Сейчас страна занимает второе место по добыче данной криптовалюты. Так, на Казахстан приходится 18% от общего глобального распределения хешрейтов майнинга BTC.

Сейчас у пользователей интернета в Казахстане во время попытки подключиться к интернету возникают проблемы. Правительство так хочет помешать координации демонстрантов.