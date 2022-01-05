Депутат Затулин призвал срочно рассмотреть обращение президента Казахстана к членам ОДКБ

России необходимо немедленно рассмотреть обращение президента Казахстан Касыма-Жомарта Токаева к лидерам стран-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

России не нужно наобум вмешиваться в ситуацию на территории Казахстана. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы Константин Затулин. По словам депутата, необходимо разобраться, что станет лучшим методом для стабилизации, информирует РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности должны помочь республике. По словам бывшего космонавта Токтара Аубакирова, все члены ОДКБ должны ввести войска, а не какая-то конкретная страна. В состав договора входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.