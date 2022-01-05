МВД Казахстана: за мародерством в стране стоят провокаторы

Акты вандализма и мародерства на территории Казахстана организовали провокаторы. Соответствующим заявлением поделились в министерстве внутренних дел республики.

Недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков сообщил, что существует тщательно продуманный план действий заговорщиков. По словам президента Казахстана, они финансово мотивированы.

Акции протеста на территории республики стартовали с началом нового года. Жители нефтедобывающих регионов вышли на демонстрации из-за двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Правительство быстро сформировало комиссию, которая сообщила, что готова пойти на снижение цен, но акции начались и в других городах. В столице на протяжении двух дней происходили бои между демонстрантами и правоохранителями.