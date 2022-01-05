Черышев забил гол и вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Дмитрий Черышев отметился голом на 93-й минуте матча против «Картахена». Игра проходила в рамках 1/16 Кубка Испании на стадионе «Картагонова».

«Валенсия» одержала победу над «Картахеном» в рамках 1/16 финала Кубка испании со счетом 2:1. Российский полузащитник Дмитрий Черышев смог отправить мяч в ворота соперника на 93-й минуте матча. Этот гол помог команде россиянина пройти в 1/8 финала турнира.

Счет в матче открыл полузащитник «Валенсии» Карлос Солер. Испанцу удалось отличиться на 35-й минуте. В составе «Картахена» смог отличиться только Альфредо Отуньо. Нападающий точно реализовал одиннадцатиметровый удар на 75-й минуте. Последнее взятие ворот на себя взял Черышев. Этот гол стал первым для россиянина в футболке «летучих мышей» с февраля 2020 года.