Ранения во время беспорядков в Казахстане получили 317 правоохранителей

Во время протестов на территории Казахстана ранения получили 317 сотрудников правоохранительных органов.

Восемь правоохранителей скончались в ходе массовых беспорядков. Протестующим недавно удалось захватить аэропорт на территории Алма-Аты. Они также планировали взять под контроль здание департамента внутренних дел. Активисты разгромили офис телеканала «Мир», ворвались в мэрию Алма-Аты и подожгли ее.

Глава российского государства Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее провели переговоры по вопросу массовых беспорядков.