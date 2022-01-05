Воссоединившиеся «Земляне» исполнили свои хиты на новогоднем концерте

Легендарная рок-группа «Земляне» воссоединилась, чтобы порадовать фанатов своим новогодним концертом.

Большое праздничное шоу «Земляне и друзья» порадовало многих российских зрителей выступлением любимой группы, в которую вернулись ее основатели — Владимир Киселев и Игорь Романов. Вместе с молодым составом рокеры вышли на сцену и исполнили любимые хиты публики.

Незабываемая праздничная атмосфера и эффектность в этот вечер стали непременным атрибутом концертных номеров. В Сети оценили шоу самыми позитивными словами.

«Я крайне доволен посмотренным концертом! В живом исполнении есть уникальная энергетика, и настоящая человеческая личность»; «Земляне» шикарные, как всегда на высоте! Каждый их концерт для меня праздник, если честно», — пишут фанаты.

В концерте также приняли участие и именитые звезды шоу-бизнеса. Участник группы A’Studio Байгали Серкебаев рассказал, что ему очень приятно своими глазами видеть выступление легендарной рок-группы, а актер Гоша Куценко отметил, что нынешним певцам есть чему поучиться у «Землян».