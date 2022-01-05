ООН заявила, что с беспокойством наблюдает за протестами в Казахстане

Организация Объединенных Наций с беспокойством следит за обстановкой в Казахстане, рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Соответствующим заявлением он поделился во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, необходимо, чтобы все стороны воздерживались от насилия.

«Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем», — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее в республике вспыхнули погромы в связи с повышением стоимости топлива для автомобилей. После они переросли в стихийные акции, охватившие несколько крупных городов.