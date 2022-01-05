Белый дом опроверг данные о причастности к организации протестов в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала обвинения в причастности Соединенных Штатов к организации беспорядков в Казахстане.

По ее словам, Вашингтон не имеет никакого отношения к демонстрациям со стороны гражданского населения Казахстана. Вместе с тем она призвала протестующих к мирным действиям, а власти республики к сдержанности.

Ранее о ситуации в Казахстане высказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, протестующие должны вести себя мирно. В противном случае они рискуют разрушить страну и экономику, что только многократно ухудшит ситуацию.