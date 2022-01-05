Оппозиционер Мухтар Аблязов может руководить протестами в Казахстане из Киева

Казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов управляет протестами в родной стране из Киева. Об этом информирует издание «Страна.ua».

Украинские журналисты полагают, что Аблязов руководит происходящим в Казахстане. Республика охвачена протестами в связи с повышением цен на газ.

Оппозиционер в Facebook призвал участников митингов «координировать действия». Номера в опубликованном обращении Аблязова имеют коды украинских операторов, уточнили авторы издания.

Беспорядки охватили Казахстан с начала 2022 года. Стоимость газа на местных автозаправках резко выросла. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в столице чрезвычайное положение.